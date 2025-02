Incidenti sul lavoro, operaio 36enne morto a Genova

Secondo una prima ricostruzione della dinamica l'uomo stava riparando un'imbarcazione quando, per cause in via di accertamento, un'elica lo avrebbe colpito alla testa. Inutili i soccorsi di 118 e Croce Verde

Aveva 36 anni l'operaio morto questa mattina in porto a Genova. L'incidente è avvenuto all'interno di Ente Bacini. L'operaio lavorava presso una ditta in subappalto all'azienda Amico & Co. Secondo una prima ricostruzione della dinamica l'uomo stava riparando un'imbarcazione quando, per cause in via di accertamento, un'elica lo avrebbe colpito alla testa. Inutili i soccorsi di 118 e Croce Verde. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia e il magistrato di turno. Davanti alla sede di Ente Bacini si sono radunati una cinquantina di operai del porto in solidarietà con quanto accaduto. Le attività del porto sono sospese.

Il sindaco facente funzioni di Genova Pietro Piciocchi è arrivato da pochi minuti a Ente Bacini, in porto a Genova, dove questa mattina è morto un operaio di 36 anni che stava lavorando alla riparazione dello yacht Acquarius. Piciocchi è entrato senza rilasciare dichiarazioni. Secondo le prime informazioni l'uomo è morto dopo essere stato schiacciato da una parte meccanica per la propulsione della barca che si trova a poppa. L'operaio lavorava per la ditta Mec Line srl di Aulla che esegue riparazioni in subappalto per la ditta Amico