Bologna, ragazzi svuotano estintore sul treno: passeggero ferito

Nella serata di lunedì, alla stazione di Casalecchio di Reno, tre giovani – un diciottenne e due diciannovenni – hanno svuotato un estintore all’interno di un treno della linea Bologna-Porretta, diffondendo la polvere nell’aria e causando malesseri tra i passeggeri. Uno di loro, a seguito dell’inalazione, ha avuto bisogno di assistenza medica ed è stato trasportato al pronto soccorso, mentre altri viaggiatori hanno lamentato difficoltà respiratorie. L’episodio è stato segnalato alla Polizia Ferroviaria da un capotreno, dopo che alcuni passeggeri avevano riferito di aver respirato la sostanza irritante.

Le indagini

Un testimone ha raccontato agli agenti di aver visto i tre giovani avvicinarsi al convoglio, salire a bordo e scaricare rapidamente il contenuto dell’estintore, per poi fuggire a bordo di un’auto. Grazie agli accertamenti immediati, la Polizia di Stato è risalita al proprietario del veicolo, che ha confermato che l’auto era in uso al figlio, residente a Casalecchio di Reno. Poco dopo, gli agenti hanno individuato l’auto nei pressi della sua abitazione con i tre ragazzi ancora a bordo. All’interno del mezzo è stato rinvenuto anche l’estintore ormai vuoto. I giovani sono stati condotti negli uffici della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale e denunciati a piede libero per interruzione di pubblico servizio, lesioni e getto pericoloso di cose.