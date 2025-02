Morto a 92 anni Walter Mastroberardino, il signore del vino campano

E’ morto l’ultimo patriarca del vino italiano. Walter Mastroberardino si è spento a 92 anni nella sua casa a Montefusco, in provincia di Avellino. Un protagonista dell’enologia irpina e non solo

Dal dopoguerra ad oggi, chilometri di strada per far assaggiare i vini irpini, e far conoscere a tutta l'Italia l'Aglianico, il Fiano e il Greco. La sua azienda "Terredora" diventa in poco tempo un’eccellenza italiana. Una vita dedicata al "lavoro e alla famiglia". È morto a 92 anni Walter Mastroberardino. I funerali si svolgeranno domani a Montefusco alle 15:30 Chiesa di San Giovanni al Vaglio.