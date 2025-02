Comiso, cadavere di un'anziana mummificato in casa: il figlio lo nascondeva dal 2023

A effettuare la scoperta è stata la polizia, intervenuta a seguito della segnalazione di un furto. Gli agenti hanno rinvenuto in una camera da letto della casa il corpo della donna, deceduta nel marzo di due anni fa per cause naturali, come ha precisato in seguito il medico legale

Il cadavere mummificato di un'anziana è stato rinvenuto oggi in un'abitazione a Comiso, in provincia di Ragusa. La donna viveva con il figlio, un infermiere di 58 anni in servizio nell'ospedale del paese. A effettuare la scoperta è stata la polizia, intervenuta a seguito della segnalazione di un furto nell'appartamento. Una volta entrati in casa, gli agenti hanno identificato il figlio della donna, il quale affermava che la notizia non era vera. L'ispezione dei poliziotti però ha permesso di scoprire in una camera da letto della casa la salma dell'anziana, deceduta nel marzo 2023 per cause naturali, come ha poi confermato il medico legale.