Bologna, questore vieta la "marcia della sicurezza" del movimento Rivoluzione Nazionale

Cronaca

Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo esplode nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione del capoluogo emiliano, causando 85 vittime e 200 feriti. È la strage più sanguinosa nella storia italiana. In via definitiva vengono condannati gli ex terroristi di estrema destra dei Nar Fioravanti, Mambro e Ciavardini come esecutori, e Gilberto Cavallini per concorso esterno. Nel 2022 la sentenza di primo grado nel processo sui mandanti, con le condanne poi confermate in Appello