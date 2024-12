Bologna, blitz contro gruppo neonazi: “Parlavano di uccidere Meloni"

Il progetto criminale

Secondo quanto emerso, in particolare, l'idea di colpire la premier è stata riscontrata da conversazioni agli atti, risalenti al 2023, nelle quali alcuni degli indagati hanno discusso tra loro più volte di Giorgia Meloni, definendola una "fascista che perseguita i fascisti". Nei dialoghi intercettati si faceva riferimento anche a sopralluoghi nelle aree limitrofe a Palazzo Chigi e a Montecitorio per studiare lo scenario nel quale mettere in atto un possibile attentato. Per il Gip Nadia Buttelli, il progetto eversivo con la presidente del Consiglio nel mirino è stato accompagnato dalla formazione di “guerriglieri” addestrati e formati in un ambiente violento come quello neonazista, con la concreta ricerca di armi su internet, istigando altri nazisti a prepararsi acquistando armi. Le accuse riguardano, infatti, attività di propaganda, proselitismo e predisposizione di azioni violente, come l'epurazione dei traditori del movimento. Anche attraverso l'analisi di gruppi su Telegram, gli inquirenti hanno potuto ricostruire come i membri del gruppo portassero avanti tra di loro idee, tra cui anche la negazione della Shoah, la supremazia della razza ariana e parlassero di un progetto di sovvertimento dell'attuale ordinamento per l'instaurazione di uno Stato etico ed autoritario. L'esempio a cui si ispiravano, è emerso ancora, erano terroristi come Pierluigi Concutelli o Giusva Fioravanti, il modello erano i Nar.