Iscrizione scuola 2025-26, scadenza e come inviare le domande

C'è tempo fino alle 20 del 10 febbraio per presentare l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2025/2026 tramite la piattaforma Unica

Hanno preso il via lo scorso 21 gennaio le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola. E c'è tempo fino alle 20 del 10 febbraio per presentare l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2025/2026. Nei primi giorni di apertura delle iscrizioni si sono verificati forti rallentamenti, poi risolti, per l’altissimo numero di genitori che si sono collegati al sito del Ministero.

Come iscriversi: la piattaforma Unica

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la piattaforma Unica, raggiungibile all'indirizzo del Ministero dell’Istruzione https://unica.istruzione.gov.it. Il direttore generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica Davide D'Amico ha ricordato che le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 febbraio, garantendo un ampio margine di tempo per completare le operazioni. Va specificato che l'ordine di arrivo delle domande di iscrizioni peraltro non dà diritto ad alcuna priorità per l'accoglimento delle stesse.