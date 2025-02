Terremoto, sisma magnitudo 3.1 in provincia di Siena

L'epicentro è stato registrato nella campagna di Isola d'Arbia, a sud di Siena. La scossa di magnitudo 3.1 c'è stata alle ore 19,11 a 6 km di profondità ed è stata avvertita dalla popolazione. Un'altra scossa di magnitudo 2.3 c'è stata alle 19.17 con epicentro a ridosso della statale Cassia in una zona industriale

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito poco fa in provincia di Siena. L'epicentro è a 5 chilometri a nord ovest di Monteroni. La scossa ha avuto una profondita' di quattro chilometri. Lo segnala l'Ingv.

Sono in corso "verifiche con il sistema di Protezione Civile", fa sapere il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani. Il terremoto è stato avvertito in numerose aree della provincia di Siena. "Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni, anche se la scossa è avvenuta poco fa", cosi' il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni. Sono state oltre dieci le scosse registrate tra Siena e Monteroni d'Arbia nell'ultima mezz'ora dall'Ingv. Oltre alla prima di magnitudo 3.1 è stata registrata anche una con magnitudo 2.3. Nella mattinata odierna erano state avvertite anche altre scosse ma di lieve entità.