Meteo, vortice ciclonico migliora il tempo al Nord. Pioggia al Sud

L'arrivo di un vortice afro-mediterraneo sull'Italia sta per causando condizioni di maltempo al Sud e sulle Isole Maggiori con rischio concreto di nubifragi, mentre il tempo dovrebbe restare stabile al Centro-Nord. Queste, almeno, le previsioni degli esperti meteo, in vista di queste e delle prossime ore. Dunque se la giornata di oggi verrà segnata da tempo mediamente stabile sul Nord e sul medio Tirreno con ampie schiarite, diverse nubi sono previste al Sud con associate precipitazioni irregolari. I fenomeni risulteranno intensi sui settori ionici e sud-orientali delle due Isole Maggiori. In generale, l'alta pressione porterà un avvio di settimana con condizioni di tempo stabile e ampie schiarite soprattutto al Nord.

Le previsioni per domani

Per la giornata di domani, 3 febbraio, al Nord la giornata inizierà con tempo asciutto su tutte le regioni e con nuvolosità alternata a schiarite. Con il trascorrere delle ore sono previste minime variazioni con tempo stabile ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite e nubi basse nel Nord-Est. Al Centro ecco tempo stabile ovunque con nuvolosità alternata a spazi di sereno nelle prime ore del mattino. Il pomeriggio vedrà tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con nubi basse sui settori adriatici, mentre maggiori schiarite sono attese altrove. Al Sud e sulle Isole si inizia con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni sparse sono attese proprio sulla Sardegna, mentre sarà più asciutto altrove con nuvolosità in transito. In serata previste condizioni di tempo stabile ovunque con cieli nuvolosi.

L'allerta meteo

Come detto in queste ore è in corso un'ondata di maltempo soprattutto sulle Isole e sulle regioni del Sud. Un'area di bassa pressione dovrebbe determinare un'intensificazione della ventilazione e una spiccata instabilità dapprima sulla Sicilia, in estensione alla Sardegna e poi al resto delle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. In particolare sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione dalla notte a Sardegna e Calabria, e, dalla mattina di domani, a Campania, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte". Sulla base dei fenomeni in atto è stata emessa per la giornata di oggi una allerta arancione su parte della Sardegna e della Sicilia ed una allerta gialla sui restanti settori della Sicilia e su gran parte della Sardegna, sugli interi territori di Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e su parte dell'Emilia-Romagna