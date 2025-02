Maltempo Toscana, frana a San Miniato. Anziano salvato nel livornese

Le forti piogge nella regione del centro Italia stanno provocando danni in particolar modo sulla costa Livornese e poi a Pisa, Lucca e Prato. Fiumi in piena in molti bacini idrografici: il fiume Cecina, che nelle prime ore del mattino aveva già toccato i 7,4 metri, ha esondato a monte, nel Comune di Montescudaio, nella provincia pisana. Il presidente della Regione Giani: "Precipitazioni in attenuazione, per ora non ci sono situazioni gravi” ascolta articolo

Il maltempo torna a scuotere la Toscana. Le forti piogge che nelle ultime ore si sono abbattute sulla regione stanno provocando danni e rischi per la popolazione, in particolar modo tra Livorno e Pisa. Nel centro di San Miniato, nella provincia pisana, la scorsa notte una grossa frana ha travolto le auto ferme nel parcheggio di Fonti alle Fate, vicino agli ascensori per i pedoni. La massa di fango e terra ha un fronte di 50 metri e ha coperto cinque auto in sosta. Fortunatamente, la frana è avvenuta dopo la mezzanotte e non c’erano persone. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere i detriti, assicurarsi che non vi fossero vittime o feriti e mettere poi in sicurezza la zona. Dalle 2 è intervenuta anche una ditta per rimuovere il fango sotto il coordinamento dei soccorsi locali.

Frana a San Miniato, Pisa - ©Ansa

Sindaco San Miniato: "Per fortuna nessun ferito" Hanno seguito le operazioni il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore alla Protezione civile Marco Greco. "Il cedimento per le abbondanti piogge ha interessato un fronte di 50 metri, per fortuna non ci sono danni a persone - ha spiegato Giglioli - Per tutto il fine settimana il parcheggio sarà interdetto ai pedoni e alle auto e, nei prossimi giorni, valuteremo come riaprirlo. Per precauzione abbiamo interdetto anche gli ascensori. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti sin dalla mezzanotte, aiutandoci ad evitare che potessero esserci ulteriori danni".

Fiumi in piena A preoccupare sono anche i fiumi in piena in molti bacini idrografici. La protezione civile della Toscana ha segnalato ancora precipitazioni attive, in particolare davanti alla costa livornese e in estensione fino alle province di Lucca, Pistoia e Prato. Il fiume Era, affluente dell'Arno nella provincia pisana, ha raggiunto i 7 metri a Capannoli ma si trova ancora sotto il secondo livello di guardia. Allo stesso livello anche il fiume Ombrone che ha raggiunto i 5,2 metri nella piana di Poggio a Caiano. Apprensione per il fiume Bisenzio che, a San Piero a Ponti, frazione di Campi Bisenzio (Firenze), aveva raggiunto il primo livello di guardia ma sembra in diminuzione. Nessuna criticità invece è stata rilevata lungo l'Arno.

Salvato un anziano nel Livornese Nella provincia di Livorno questa mattina un anziano è stato salvato dopo essere rimasto bloccato in auto con il suo cane nel sottopasso di via Guerrazzi a Cecina. L’uomo è stato soccorso da due agenti della polizia municipale che si sono tuffati in acqua per recuperarlo. L'anziano aveva ignorato le transenne rimanendo bloccato nell'acqua alta.

Esondato fiume Cecina Il fiume Cecina, che già questa mattina all'idrometro di Steccaia toccava i 7,4 metri, ha esondato a monte, nel Comune di Montescudaio, ancora nella provincia di Pisa. Il fiume ha espanso la portata d'acqua nei laghetti che si trovano lungo la strada provinciale. Dalle 6 di questa mattina è stato aperto il Coc del Comune di Montescudaio proprio per le intense piogge che hanno provocato la piena del fiume Cecina e la saturazione di fossi e torrenti circostanti che non scaricano bene verso valle. Ci sono state due frane. Una ha interrotto una strada vicinale in località Fonte Marina ma è stata già rimossa mentre un'altra c'è in località Fiorino. L'amministrazione comunale prosegue nel monitoraggio del flusso del fiume Cecina e del reticolo minore.

Giani: "Ad ora non risultano situazioni di particolare gravità” Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un'iniziativa a Sesto Fiorentino ha fatto sapere che "ad ora non risultano situazioni di particolare gravità nonostante le piogge che si sono protratte tutta la notte". Il governatore ha espresso sollievo riscontrando che le precipitazioni sono in attenuazione e che i danni a cose e persone sono stati limitati. "Sono contento che sia così - ha detto - perché mi ero preoccupato vedendo le precipitazioni che c'erano state anche alle 2, alle 3 della notte scorsa, con la pioggia che è caduta più di quanto avevamo previsto, ma in qualche modo possiamo dire che gli interventi di prevenzione stanno funzionando".