Maltempo in Toscana, allagamenti a Firenze per bomba d'acqua. VIDEO

In tre ore a Firenze sono caduti quasi 39 millimetri di pioggia. È quanto rende noto il Comune di Firenze precisando che la bomba d'acqua ha "provocato vari allagamenti della sede stradale e difficoltà nella ricettività del sistema fognario". In particolare alla stazione Firenze-Orto botanico si sono registrati 38,4 millimetri, a quella del giardino di Boboli 35 mm e a quella Firenze-Università 33,8 mm. Alle 8.10 di questa mattina sono caduti addirittura 14 mm in un quarto d'ora. Alcuni torrenti hanno innalzato i livelli idrometrici: il Mugnone è attualmente a 3,16 metri, sopra al primo livello di criticità fissata a tre metri. Una persona rimasta bloccata con l'auto è stata soccorsa dai vigili del fuoco a Firenze nel sottopasso allagato di via Mariti, lo snodo di traffico che collega i quartieri nord della città, fra cui le zone di Rifredi e Careggi con Novoli. Si raccomanda prudenza alla guida e negli spostamenti. "La situazione è sotto controllo ed in miglioramento, si raccomanda prudenza alla guida e negli spostamenti" scrive su X la sindaca di Firenze Sara Funaro