Meteo, fine settimana con pioggia e neve. Ecco quando e dove

Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali nella giornata di domenica 2 febbraio grazie all’arrivo dell’alta pressione delle Azzorre. Il cielo sarà per lo più sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque, ma non sono da escludere nebbie locali sulle pianure e lungo il fiume Po. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra gli 8 e gli 11-12 gradi su tutte le città