Sciopero mezzi Gtt a Torino 2 febbraio 2025: fasce di garanzia e orari

Sciopero aziendale di 24 ore domenica 2 febbraio per i dipendenti di Gtt (Gruppo torinese trasporti) proclamato da Fast-Confsal per "diverse tematiche ambientali"

Previsto uno sciopero aziendale di 24 ore domenica 2 febbraio 2025 per i dipendenti di Gtt (Gruppo torinese trasporti): lo ha proclamato l'Organizzazione Sindacale Fast-Confsal per "diverse tematiche ambientali". Saranno rispettate - ha precisato Gtt in una nota - le "fasce di garanzia" dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per il servizio urbano-suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto ai centri servizio al cliente: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30 per il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo della linea 3971 nella tratta Ciriè-Ceres.

Il Gruppo Torinese Trasporti è una società per azioni della città di Torino, controllata tramite la finanziaria FCT Holding, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio comunale e nell'area metropolitana torinese. L'agitazione aziendale durerà per l'intera giornata di domenica 2 febbraio. Come accade in caso di sciopero, il servizio di trasporto pubblico locale sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie, riporta la società: Servizio URBANO-SUBURBANO, METROPOLITANA, CENTRI DI SERVIZI AL CLIENTE: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 Servizio EXTRAURBANO Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito, spiega l'azienda, che ha specificato che lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.

La nota "Da mesi l'azienda forza nel verso della saturazione dei turni del personale viaggiante, la richiesta di prestazione straordinaria , sempre più pressante, si traduce in continue telefonate agli addetti ovviamente fuori dall'orario di lavoro compreso nei giorni di riposo", si legge nella nota della società. "La richiesta di una giornata di ferie anche se presentata con settimane di anticipo, quasi sempre riceve risposta negativa o viene concessa in cambio di una prestazione straordinaria sul doppio riposo, la pianificazione delle ferie estive vieneresa impossibile da tempidi conferma poco conciliabili con l'organizzazione delle stesse, il servizio del giorno seguente, che secondo gli accordi vigentidovrebbe uscire entrole 14 non arriva quasi mai prima delle 16 vincolando i lavoratori nella gestione quotidiana del proprio tempo. Spesso poi assistiamo al "mercato dei turni" con quelli migliori che vengono "ceduti" a chi fa straordinario a discapito di chi li ha in preconoscenza. Questa situazione è sintomatica di una forte carenza di organico, ma il GTT invece di assumere il numero necessario di autisti non meno di 200 in aggiunta agli attuali solo per il servizio urbano secondo le nostre stime) pretende un ulteriore recupero di produttività dimostrando di non capire il forte disagio presente nella categoria".