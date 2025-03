Mahsa Rostami, l'abito da una sartoria milanese agli Oscar: "Un inno alle donne iraniane"

Un abito simbolo, ispirato alle donne iraniane, ma dedicato a tutte le donne del mondo che resistono. Per Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof, candidato all'Oscar come miglior film internazionale, l'attrice iraniana protagonista, Mahsa Rostami, ha indossato l'abito della fashion designer Sara Behbud, iraniana che vive da 12 anni a Milano. E che lo ha affidato all'associazione no-profit Promise che si trova all'interno della sartoria terapeutica del Centro Milano Donna 9, che si occupa di empowerment femminile per donne vittime di violenza o in stato di fragilità. Il vestito, indossato dall'attrice Rostami domenica nella notte delle statuette, è stato realizzato su misura da Samantha Khan, responsabile dei corsi di sartoria per le donne vittime di violenza del centro milanese. "Si è trattato di un grande atto di fiducia tra donne", racconta colei che ha realizzato l'abito. "Sarah, la designer che ce lo ha commissionato, si è affidata a noi, ed stato bellissimo. Prima della pandemia avevo una sartoria di abiti da sposa, poi ho deciso di dedicarmi alle donne vittime di violenza". Quelli che coordina Samantha sono corsi professionalizzati che hanno l'obiettivo di far conquistare un'indipendenza alle donne che partecipano, soprattutto per uscire da situazioni difficili, e purtroppo diffuse anche in una città come Milano, di violenza economica. Le vittime di violenza che frequentano i corsi di sartoria al Centro Milano Donna hanno assistito a tutte le fasi con emozione ed entusiasmo, ma non hanno realizzato con le loro mani l'abito da Oscar, sia perché erano necessarie competenze di alta sartoria, sia perché "un impegno come quello avrebbe richiesto un livello di stress troppo alto, di cui non hanno bisogno", dice Samantha, aggiungendo che la realizzazione dell'abito è stata rapidissima: "Abbiamo saputo che ci avremmo lavorato noi solo il 10 febbraio" a tre settimane dalla notte di Los Angeles.