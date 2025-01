Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 gennaio: la rassegna stampa

Oggi in edicola, i principali quotidiani si concentrano sul caso Almasri, con tensioni politiche che coinvolgono il governo Meloni e il blocco delle attività parlamentari. Al centro delle discussioni anche i temi legati all'immigrazione: dalla stretta sui migranti in Germania, ormai prossima al voto, al picco di sbarchi dalla Libia, fino alle retate contro i migranti in Usa