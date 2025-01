Ventenne in bici investito e ucciso da un'auto nel Modenese

Il ragazzo è stato travolto da un auto mentre si trovava in bicicletta sulla via Emilia ovest. Dopo essere stato urtato violentemente è precipitato a terra sull'asfalto, più avanti di qualche metro, dove è stato investito da un secondo mezzo in arrivo dalla direzione opposta

Un ragazzo di 20 anni originario del Marocco è morto stamattina a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, travolto da un auto mentre si trovava in bicicletta sulla via Emilia ovest. Dopo essere stato urtato violentemente dalla macchina è precipitato a terra sull'asfalto, più avanti di qualche metro, dove è stato investito da un secondo mezzo in arrivo dalla direzione opposta. Sul posto è intervenuto il 118 con automedica e ambulanza, ma per il ragazzo ormai non c'era più niente da fare. Carabinieri e Polizia municipale di Castelfranco Emilia sono sul luogo dell'incidente per eseguire i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le forze dell'ordine stanno interrogando i testimoni della scena e stanno cercando informazioni utili sull'autista del mezzo che ha urtato il ciclista e che non si sarebbe fermato.