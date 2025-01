Trasferimenti migranti Albania, Cassiopea ha preso a bordo 11 persone

Il pattugliatore della Marina Militare utilizzato per quello che sarà il terzo spostamento di richiedenti asilo continua a stazionare in acque internazionali, a una ventina di miglia a sud di Lampedusa, in attesa di dirigersi verso il porto di Shengjiin ascolta articolo

Tra ieri ed oggi ci sono stati - a quanto apprende l'Ansa - due operazioni di trasbordo di migranti a bordo del Cassiopea, il pattugliatore della Marina Militare utilizzato per quello che sarà il terzo trasferimento di richiedenti asilo in Albania, dopo i primi due di ottobre e novembre 2024 - effettuati con il Libra - quando i 20 richiedenti asilo portati nei centri di Shengjin e Gjader furono liberati dalle decisioni dei giudici del tribunale di Roma che bocciarono i trattenimenti. Le persone a bordo ora sono 11 e si tratterebbe di egiziani e bengalesi. La nave continua a stazionare in acque internazionali a una ventina di miglia a sud di Lampedusa in attesa di caricare altre persone prima di dirigersi verso il porto di Shengjiin.

Le procedure Riparte quindi il piano Albania, con i nuovi trasferimenti che avverranno in un periodo di ripresa degli sbarchi, dopo il netto calo registrato nel 2024, quando gli arrivi furono 66mila, contro i 157mila dell'anno precedente. Nei primi 24 giorni del 2025 sono arrivate 1.742 persone, in aumento rispetto alle 1.298 dello stesso periodo del 2024. Il protocollo è sperimentato: motovedette della Guardia costiera o della Guardia di Finanza intercettano in acque internazionali imbarcazioni con migranti diretti verso l'Italia. Quelli con determinati requisiti - maschi, adulti, senza vulnerabilità, in buona salute e provenienti da Paesi sicuri - vengono trasbordati sul Cassiopea, dove si svolge un primo screening sommario con una verifica delle loro condizioni. Il pattugliatore li porterà quindi nel porto di Shengjin, dove è stato allestito un hotspot 'italiano' ed avverranno le procedure di identificazione. Nella stessa giornata i richiedenti asilo saranno trasferiti nel vicino centro di Gjader, dove saranno trattenuti in attesa dell'esito delle loro domande. Il trattenimento disposto dal questore dovrà però essere convalidato dai giudici della Corte d'appello, e non più dai magistrati della sezione immigrazione, come prevede la nuova norma voluta dall'esecutivo ed entrata in vigore lo scorso 11 gennaio. Approfondimento Centri migranti in Albania, oltre mezzo miliardo di costi in 5 anni

Il tema dei Paesi sicuri Nel frattempo, il 19 dicembre, c'è stata una sentenza della Cassazione che l'esecutivo reputa favorevole perché ha riconosciuto al governo il diritto di stabilire un regime differenziato delle domande di asilo per chi proviene da Paesi designati come sicuri. E dunque il giudice "non può sostituirsi" al ministro degli Esteri, ma può valutare se la designazione è legittima ed eventualmente disapplicare il decreto sui Paesi sicuri. Maggiori certezze si avranno in primavera, quando sulla materia dei Paesi sicuri si esprimerà la Corte europea di giustizia. Leggi anche Migranti, la Cassazione: "Attendere la giustizia Ue sui Paesi sicuri"