Potranno davvero funzionare nel 2025 i centri per migranti in Albania?

Dall’11 gennaio le decisioni sulle convalide dei trattenimenti in Albania (e non solo) passano dalle sezioni specializzate dei Tribunali alle Corti d’Appello. Il governo spera in decisioni diverse da quelle di ottobre e novembre, che avevano costretto le persone migranti al rientro in Italia. “Il risultato probabilmente sarà sempre lo stesso, bisogna almeno attendere la sentenza della Corte di Giustizia europea in primavera”, spiega a Sky tg24 Insider l’avvocato esperto in migrazioni Dario Belluccio