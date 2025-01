Napoli, padre picchia e minaccia di morte il figlio 15enne perché gay

Che suo figlio fosse gay non lo accettava affatto e così ha iniziato a perseguitarlo. Gli ha mandato minacce di morte via whatsapp, mentre era a scuola. Lo ha colpito con una chiave inglese al volto, alle gambe, al collo. Vessazioni continue subìte da un ragazzino, a Napoli. Qualcuno, però, a scuola ha convinto il 15enne a denunciare tutto. Sono così partite le indagini dei carabinieri e il papà, un 48enne pregiudicato, è stato arrestato. L'accusa a carico dell'uomo è chiara: maltrattamenti. Il 15enne è ora in una comunità protetta.

I maltrattamenti e la denuncia

Sono stati i docenti a convincerlo a denunciare. Il ragazzino era in aula quando ha letto, nero su bianco, le minacce di morte che aveva scritto il padre. Si è spaventato, ha raccontato tutto, ha chiesto aiuto agli insegnanti che a loro volta hanno chiamato i carabinieri. Un racconto, quello che la vittima ha fatto ai militari, che ha portato alla luce altri particolari: insulti, botte, lividi lasciati dalle percosse subite, senza che, purtroppo, la sua famiglia denunciasse. La procura di Napoli, relazionata dai militari dell'arma, ha attivato il "codice rosso" e il padre del ragazzo, un pregiudicato, è stato arrestato a casa in flagranza differita. Dell'accaduto è stata anche informata la procura dei minorenni. L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, parla di "drammatico episodio di violenza familiare". Trapanese è stato il primo gay single ad aver adottato una bimba. "Accogliere i propri figli così come sono, accettando le loro diversità, non solo è un dovere, ma rappresenta una straordinaria ricchezza per ogni famiglia e per la società intera. Il rispetto e l'amore devono sempre prevalere", spiega l'assessore che chiama in causa anche la "necessità di un impegno politico per creare percorsi di educazione e accompagnamento dedicati alle famiglie, promuovendo una cultura della diversità come valore positivo".