Nuovo video sul caso Ramy, Fares non si è fermato perché senza patente

A dirlo sarebbe lo stesso ragazzo, come si sente nel frame ripreso dalla bodycam di uno dei carabinieri impegnati nell'inseguimento che, il 24 novembre a Milano, ha portato alla morte del 19enne Ramy. Nel video integrale mandato in onda a Dritto e Rovescio si sente Fares dire alla soccorritrice in ambulanza: "C'avevo i carabinieri dietro e poi mi hanno sbattuto" ascolta articolo

“Perché non ti sei fermato?”. “Non avevo la patente”. A dirlo è Fares Bouzidi, il 22enne rimasto ferito nell’inseguimento tra scooter e carabinieri del 27 novembre a Milano, che ha portato all’incidente risultato mortale per il 19enne Ramy Elgaml. Le parole di Fares si sentono in un video mostrato integralmente da Dritto e Rovescio su Rete4. All’inizio delle riprese, registrate dalla bodycam di uno dei carabinieri coinvolti della vicenda, si vede un ragazzo a terra e un militare che gli dice di rimanere fermo, di restare "calmo", poi la richiesta di un'ambulanza e di un'auto medica.

Fares: "Non avevo la patente" Il video mandato in onda dal programma televisivo mostrano le fasi del primo soccorso ai due giovani al termine dell’inseguimento. Uno dei carabinieri, quello che guidava l'ultima macchina inseguitrice, cerca di rianimare con un massaggio cardiaco Ramy e un altro soccorre Fares. "Uno si muove (...) manda un'ambulanza", si sente dire. Il video poi mostra Fares in ambulanza che risponde alle domande degli operatori del 118. "C'avevo i carabinieri dietro e poi mi hanno sbattuto", dice il ragazzo. E ancora: "I carabinieri mi hanno fatto cadere (...) non ricordo niente". La soccorritrice gli dice "se ti fossi fermato i carabinieri non ti avrebbero preso" e poi gli chiede "perché non ti sei fermato?". E Fares: "non avevo la patente". Leggi anche Corteo per Ramy a Roma, 39 denunciati: due sono minori

Colloquio con i familiari di Fares La stessa bodycam del carabiniere ha poi ripreso anche alcuni momenti all’interno dell'ospedale San Carlo di Milano con i familiari di Fares subito dopo l’incidente. Nel video si sente il militare parlare con la sorella del 22enne: "Ha perso il controllo del motorino ed è caduto, il ragazzo che era con lui è messo molto male (...)". Poi la sorella chiede: "Quindi non ha sbattuto contro la macchina?(...)". E la risposta: "No, non c'era una macchina davanti, c'era la nostra macchina che inseguiva (...)". Pochi istanti dopo nella ripresa si sente una voce comunicare il decesso di Ramy. "Cosa succede in questi casi(...)?", chiede la sorella del 22enne alla guida dello scooter, e il militare le risponde che dovranno valutare la sua posizione. su insider A casa Ramy, le foto e la bandiera italiana