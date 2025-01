Monia Bortolotti, oggi l'udienza del processo per infanticidio

Gli elementi a carico di Bortolotti

Secondo la pm Maria Esposito, la donna, seguita da uno psicologo fin dall’adolescenza, avrebbe soffocato i suoi figli perché non sopportava il loro pianto. Una versione che sembra trovare conferme dall’autopsia del piccolo Mattia, la cui morte è stata attribuita ad un’asfissia meccanica e non al latte dato un'ora prima, come dichiarato dalla donna ai soccorritori e di cui non ci sono tracce. Per Alice, invece, gli inquirenti non sono riusciti a trovare la causa della morte per via del deterioramento del corpo. Inoltre, la donna avrebbe attuato una serie di lucidi depistaggi nel tempo per coprire ricerche e messaggi compromettenti. Un esempio è il ripristino del suo smartphone il 7 novembre 2022, pochi giorni dopo la morte del suo secondogenito, e poi il 25 novembre, un dettaglio che emerge anche dall’ordinanza di custodia cautelare con la quale la gip Federica Gaudino dispose il carcere un anno fa. “È evidente che la donna fosse preoccupata per qualcosa contenuto all’interno del cellulare e nei suoi profili social, in considerazione del fatto che le ricerche effettuate su Internet nei giorni successivi attenevano a come cancellare account Google, indirizzi email, o a quanto tempo dovesse trascorrere prima che un messaggino Whatsapp venisse cancellato”. La donna ha poi eliminato anche una domanda postata su Facebook sui tempi richiesti per un’autopsia e ha cancellato i suoi profili su Instagram e Facebook per crearne di nuovi.

I dubbi e le testimonianze

Nell’ordinanza la gip definisce Bortolotti come “fredda e distaccata” per la morte dei figli, su cui peraltro ha spesso cambiato versione. Come nel caso di Alice, dichiarata morta perché soffocata da un rigurgito, nonostante il medico legale avesse evidenziato l'impossibilità di un’ostruzione causata dal cibo visto che la culla era pulita: una versione successivamente “aggiustata” da Bortolotti, che al compagno e padre dei bimbi avrebbe invece dichiarato di averla girata su un fianco tra alcuni cuscini come aveva consigliato la pediatra, venendo poi smentita da quest’ultima. Restano poi i dubbi anche sulla morte di Mattia, come il primo ricovero del bimbo all’ospedale Papa Giovanni XXIII, le difficoltà a gestirlo e la completa solitudine al momento della tragedia, esattamente come era successo per la sorellina. I genitori della ragazza hanno preferito non costituirsi parte civile.