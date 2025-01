Reggio Calabria, fermato il piromane seriale di Gioiosa Ionica. VIDEO

La premeditazione

Le indagini hanno evidenziato la pericolosità dell'autore che, non solo agiva di notte, ma teneva in considerazione l'impegno che ogni evento avrebbe determinato per le forze di soccorso e per le pattuglie dell'Arma. Sfruttando l'attenzione rivolta allo spegnimento di un incendio appena appiccato, colpiva nuovamente, poco dopo. L'uomo avrebbe agito spinto da dissapori personali con alcune delle sue vittime, spesso professionisti noti della zona.