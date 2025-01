Milano, ragazza belga racconta aggressione al Duomo a Capodanno

Al momento non risulta alcuna segnalazione o denuncia alle forze dell'ordine o alla magistratura italiana da parte del gruppo di ragazzi che ha raccontato l'aggressione. Secondo fonti qualificate quella sera in Piazza Duomo c'era grande dispiegamento di forze dell'ordine, anche in borghese. Ma la giovane ha affermato di ricevere al momento sostegno psicologico all'ospedale universitario di Liegi ascolta articolo

Una studentessa di Liegi ha raccontato al quotidiano belga online Sudinfo di aver subito con i propri cinque amici aggressioni fisiche e sessuali a Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Il gruppo era composto da quattro ragazze e due ragazzi di 20 e 21 anni, e la giovane parla delle aggressioni subite con un racconto che ricorda molto i fatti del Capodanno 2022.

Non risultano denunce alle forze dell'ordine al momento Al momento non risulta alcuna segnalazione o denuncia alle forze dell'ordine o alla magistratura italiana dei ragazzi che hanno raccontato l'aggressione. Secondo fonti qualificate quella sera in Piazza Duomo c'era grande dispiegamento di forze dell'ordine, anche in borghese. Ma la giovane ha affermato di stare ricevendo sostegno psicologico all'ospedale universitario di Liegi. Approfondimento Capodanno Milano, insulti a Italia e polizia: i primi identificati

Il racconto della giovane belga Dal racconto della giovane, riportato dalla testata Sudinfo.be, "quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in orrore. Con i miei amici abbiamo vissuto l'impensabile: violenza e violenza sessuale davanti a migliaia di persone. Eravamo intrappolati, impotenti di fronte a tanta violenza. È stato un incubo a occhi aperti. I giovani lanciavano fuochi d'artificio sulla folla. C'erano urla, gente che urlava e lottava", ha spiegato. "Eravamo circondati e non potevamo muoverci! Ci tenevano le mani mentre altri ci toccavano sopra i nostri vestiti, ma anche sotto i vestiti. Nonostante le nostre giacche e sciarpe. Ed è durato 10 minuti, che è molto tempo in questo tipo di situazione. Poi siamo stati separati. È stato un signore italiano a salvarmi insieme a sua moglie, anche lei vittima di palpeggiamenti. Altrimenti non so cosa mi sarebbe successo. E i giovani hanno insultato gli italiani e i turisti".

Lega: "Violenza inaccettabile" "Il recente capodanno di Piazza Duomo a Milano potrebbe essere stato simile a quello drammatico del 2022", stigmatizza Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e consigliere comunale a Milano. "La testimonianza dei ragazzi belgi - continua Sardone - è terribile: raccontano di aver subito un'aggressione davanti a decine di persone in piazza". Secondo l'eurodeputata Sardone, "se fosse confermata l'aggressione, sarebbe la conferma di una violenza indecente e inaccettabile, da parte di giovani stranieri e di seconda generazione a Milano esattamente come successo anni fa. Non solo quindi risse e insulti all'Italia e alla Polizia ma anche lunghi assalti sessuali ai turisti presenti in piazza. In questo contesto segnalo che il sindaco Sala nulla ha detto dei comportamenti dei giovani stranieri in Piazza Duomo e che non c'è stato alcun commento da parte di esponenti della sinistra sui video circolati in rete".