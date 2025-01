Epifania 2025, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma

Le città italiane festeggiano ognuna con eventi sia tradizionali che culturali, compreso il dinamico capoluogo campano. In questa giornata, sia gli adulti che i bambini troveranno l’evento adatto a loro per divertirsi e salutare le vacanze natalizie in vista del ritorno a scuola o a lavoro ascolta articolo

Subito dopo le festività natalizie e i festeggiamenti di Capodanno, a Napoli, anche quest’anno, prenderà il via una delle tradizioni storiche di inizio anno: dal 3 al 6 gennaio 2025 piazza Mercato si trasformerà in un vero e proprio villaggio della Befana con il ritorno della celebre Fiera della Calza e del Giocattolo. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno in tutta la Campania, organizzato dalla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, d’intesa con Associazione Gioventù Cattolica – Odv, Antiche Botteghe Mercato Consorzio Antico Borgo Orefici, Associazione Musicant, l’amministrazione comunale e la II Municipalità di Napoli. La “Befana a Piazza Mercato, fiera della calza e del giocattolo” trasformerà la celebre piazza partenopea in un vero e proprio villaggio dell’Epifania, tra dolciumi, calze da riempire e tanti giocattoli da poter acquistare per regalare ai bambini.

Il concerto dell'Epifania La sera di lunedì 6 gennaio 2025 sarà trasmesso su RaiUno, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli, il grande Concerto dell'Epifania, giunto alla sua 30esima edizione, che vedrà alternarsi sul palco diversi cantanti di successo. Il programma del concerto di quest'anno (che viene registrato ogggi 4 gennaio) esplorerà culture musicali diverse e partirà da un omaggio a Quincy Jones, da poco scomparso e autore della celebre canzone We are the World. Tra i partecipanti Sal Da Vinci, Bianca Atzei, Fabio Concato, Rita Ciccarelli, Flowin' Gospel, Francesco Da Vinci, Maurizio de Giovanni, Latoniuus, Rosario Miraggio, Moreno, Walter Ricci, Lina Sastri, Pino Strabioli, Shelèa, Ste, Marco Zurzolo.

Torre del Greco Befana di beneficenza in centro a Torre del Greco: l'evento organizzato dalle associazioni "La Libellula" e "Polvere di stelle" per donare un sorriso ai meno fortunati. L'associazione culturale e musicale "Polvere di stelle" organizza un mega evento di beneficenza alla vigilia dell'Epifania, il 5 gennaio alle ore 19 nella centralissima piazza torrese. Titolo dell'evento è "Caramelle per tutti… un sogno che si avvera!". Doni, caramelle, palloncini e truccabimbi ma non solo: a far sognare grandi e piccini ci saranno i giochi di prestigio di Mago Jo.