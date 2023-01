La calza della Befana piena di libri e giochi per bimbi da 2 a 12 anni

Ancora libri? Si! La Befana ha riempito la calza di tanti bambini, ma la voglia di un libro o di un gioco nuovo non finisce mai... Ecco qui alcune proposte per accontentare i più piccoli. Buon divertimento! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini 2 anni I miei piccoli cuccioli. La mia prima biblioteca di Simon Miller Ed. Sassi Otto libretti con illustrazioni ti insegneranno a riconoscere tanti simpatici animali, le loro abitudini e le caratteristiche della natura che ti circonda.

Faba raccontastorie FABA è più di un semplice gioco: è infatti un raccontastorie per bambini, facilissimo da utilizzare anche per i più piccoli. Fiabe, canzoni, filastrocche: i bambini possono giocare grazie ai personaggi sonori in 3D, tutti da collezionare. Un cantastorie delicato e poetico, che stimola la creatività e l’immaginazione dei bambini. Tanti nuovi contenuti dedicati a Natale. FABA è un prodotto che intrattiene i bambini e previene l’abuso della tecnologia, essendo display free e non collegabile alla rete Wi-Fi.

Ocarina Ecologica, originale, sostenibile e divertente: Ocarina, il lettore audio a misura di bambini compie dieci anni e arriva a Natale con una nuova edizione speciale. Ocarina Xmas Edition ha un colore rosso natalizio ed è perfetta per festeggiare il Natale, con tre playlist in italiano, inglese e francese con canzoni originali e fiabe della tradizione popolare (oltre a quelle incluse anche nelle edizioni Classic), ideali per entrare nell’atmosfera festosa in famiglia. Ocarina è un Music Player per bambini, rivestito in gomma antiurto, con maniglia ergonomica, batteria ricaricabile e con un audio di qualità superiore, prodotto 100% in Italia a km0 - dal concept al design, dalla produzione dell’elettronica al packaging e al confezionamento, fino alla realizzazione dei contenuti audio. Adatta ad ogni età fin dai primi mesi, non diffonde onde elettromagnetiche né emissioni luminose pericolose o inadatte al bambino, ed è sostenibile a 360° secondo il ciclo di riduzione, riutilizzo e riciclo dei materiali. Le versioni classiche di Ocarina sono disponibili in Blu Cielo, Giallo Luce, Verde Puro e Rosso Fuoco, mentre le edizioni speciali prodotte - oltre a quella XMAS per il Natale - sono quelle Sleep, Green e Summer. https://www.ocarinaplayer.com/

Libri per bambini di 3 anni Un gattino come te di Natalia Shaloshvili Terre di Mezzo, 2022 Di cosa ha bisogno un gattino? Di mangiare e dormire. Ma anche di correre via per cacciare un topo, e di tornare quando ne ha voglia. Ciò di cui non può proprio fare a meno è che qualcuno lo tenga stretto a se è lo riempia di coccole!

Libri per bambini da 4 anni Il viaggio di Grande Orso di Nadine Brun-Cosme Edizioni Clichy, 2022 Grande Orso vive tutto solo sulla banchisa. Un giorno, mentre sta pescando, vede passare un grande pezzo di ghiaccio con sopra una piccola cosina colorata. Non ha mai visto niente di simile, sembra un pesce ma di certo non lo è! Da dove verrà questa strana cosa? E via! In men che non si dica, Orso salta sul pezzo di ghiaccio e parte alla deriva insieme alla piccola cosa variopinta. È solo l'inizio di una grande avventura che lo porterà a incontrare nuovi amici e a scoprire paesaggi meravigliosi e lontani.

Libri per bambini 5 anni Le mie ricette da fiaba. Lupi mangiatorte, principesse intraprendenti e piatti incantati di Chiara Maci Mondadori, 2022 C'era una volta... Cappuccetto Rosso che mangiava insieme al lupo una focaccia dolce, Cenerentola che invitava il principe azzurro a mangiare una mozzarella in carrozza, Hänsel e Gretel che cucinavano alla strega una torta salata!

Libri per bambini di 6 anni La Terra. Cosa, come, perché di Giulia Pesavento Sassi, 2021 Perché i ghiacciai si stanno sciogliendo? Quali sono gli animali a rischio di estinzione? Cos'è la deforestazione? Leggendo questo libro troverai le risposte a queste e a tantissime altre domande sull'ambiente che ti circonda e capirai che ognuno di noi, nel suo piccolo, può aiutare il nostro bellissimo Pianeta.

Libri per bambini da 5 anni Tra le nevi del Polo Nord di Polly Faber Sassi, 2022 In una fredda notte invernale, una piccola volpe bianca è alla ricerca di un posto in cui rifugiarsi, quando, finalmente, riesce a trovare un accogliente riparo tra la neve. Passano le stagioni e la piccola volpe rimane con il gentile vecchietto che le ha dato ospitalità. Fino a quando, la Vigilia di Natale, i due partiranno insieme per un viaggio indimenticabile.

Libri per bambini di 6 anni Principessa Sara di Frances Hodgson Burnett Rizzoli, 2022 Sara è stata cresciuta in India dal padre, il capitano inglese Ralph Crewe. Quando compie sette anni, viene mandata a Londra a studiare nel Convitto di Miss Minchin. Essendo ricca, è trattata come una privilegiata; ma tutto crolla nel momento in cui il padre scompare tragicamente, e con lui la sua fortuna. Sara diventa allora vittima delle angherie della direttrice. Un grande classico per ragazzi.

Libri per bambini di 7 anni Lokkino e il mistero dello specchio di Lokk1 Mondadori Electa, 2022 Lokkino Senpai sta per affrontare il suo primo giorno di scuola ed è molto agitato. Una cosa che sarebbe ovvia per ogni bambino, siamo tutti d'accordo, ma la verità è che lui ha appena scoperto di essere diventato un vampiro. Lokkino dovrà farsi strada tra cervelli gelatinosi, oscuri ripostigli e babysitter poco raccomandabili per salvare il suo mondo fantastico, ma soprattutto per scoprire chi è veramente la persona all'interno del (misterioso) specchio.

Libri per bambini 8 anni Terra ultima. Alla scoperta di un continente sconosciuto di Raoul Deleo Terre di Mezzo, 2022 Pensavamo che ormai ogni angolo del pianeta fosse stato mappato, ma ci sbagliavamo. Dopo anni di ricerche, l'esploratore Raoul Deleo ha individuato una terra sfuggita a ogni radar, ricca di paesaggi incredibili, popolata da animali mai visti.

Fotocamera Barbie Giochi- Barbie Print Cam Hi-Tech. Macchina fotografica per bambini da 6 anni che stampa immediatamente le foto che possono essere decorate con cornici e stickers.

Libri per bambini 9 anni Le belle dell'arte. 40 vite di donne dipinte di Carla Volpi Mondadori Electa, 2022 A scuola i professori di Educazione artistica, o di Storia dell'arte, illustrano un'opera dopo l'altra i capolavori dei più grandi maestri dall'antichità fino ai giorni nostri. Ma chi sono queste donne? Questi quaranta "ritratti di ritratti" che spaziano per diverse epoche e stili artistici, sono un modo per raccontare ai e alle più giovani delle esistenze uniche, così da restituire alle "Belle dell'arte" il loro ruolo di protagoniste.

Disney Princess e Disney Frozen La nuovissima linea di Mattel celebra le magiche avventure delle Principesse Disney e Disney Frozen con un'attenzione particolare ai dettagli e una manifattura d’eccellenza e di nuova concezione, dando vita a personaggi iconici e alle loro storie. La gamma include le amate Princesse Disney e le protagoniste di Disney Frozen insieme ai compagni di avventure, come la Regina Elsa insieme al cavallo Nokk pronti a vivere mille avventure oltre ai confini di Arendelle. La linea di bambole Disney di Mattel include anche una collezione per i fan adulti per celebrare le Principesse Disney e i Personaggi di Disney Frozen come mai visti prima, con prodotti di alta gamma per espandere la collezione di tutti i fan. Mattel presenta quindi le Principesse Disney tratte da Aladdin, La Bella e la Bestia, Ribelle, Cenerentola, La Sirenetta, Mulan, Pocahontas, La Principessa e il ranocchio, La bella Addormentata nel bosco, Biancaneve e i sette nani, Rapunzel e Disney Frozen.

Libri per bambini da 10 anni Daniel Ghost e le anime erranti di Nicola Lucchi Gribaudo, 2022 Un fantasy misterioso e avvincente a ambientato in Val Camonica, nella Valle dei Segni, che attinge alla mitologia e alle leggende camune.

Libri per ragazzi di 12 anni Guinness World Records 2022 Magazzini Salani, 2021 Un viaggio tra i record più incredibili nel corso di dieci nuovi capitoli a tema.