Forlì, giovani discriminati in discoteca per il colore della pelle

Una discoteca nel territorio forlivese ha vietato l’ingresso ad alcuni giovani nonostante fossero regolarmente in possesso della prevendita dei biglietti. È successo durante la notte di Capodanno e, a quanto pare, il motivo sarebbe il colore della loro pelle. Secondo la ricostruzione dei fatti, i ragazzi si erano recati al locale, alcuni con già i biglietti acquistati, mentre altri intenzionati a comprarli sul posto; tuttavia, non è stato loro consentito di partecipare all’evento. Il gruppo di studenti ha così deciso di chiamare un loro insegnante che avrebbe consigliato di chiamare la Polizia. Sempre secondo quanto riporta Europa Verde, il partito che ha denunciato l’accaduto, le forze dell'ordine sono intervenute, ma senza riuscire a risolvere la situazione; non è stato concesso ai ragazzi nemmeno il rimborso dell'importo monetario speso.

L’appello di Europa Verde

"Ci aspettiamo che il locale si adoperi a correggere almeno questa anomalia e restituire la spesa ai ragazzi. Questi episodi, non più isolati ma di gravità e frequenza crescente, rappresentano a nostro modo di vedere un rischio per l'integrazione, la comprensione reciproca e la convivenza, e contrastano direttamente coi principi di uguaglianza sanciti dalla nostra Costituzione" ha dichiarato il partito politico ambientalista italiano, interpellando le autorità competenti per verificare i fatti e far sì che vengano adottate le misure necessarie per garantire il rispetto delle leggi e dei diritti delle persone.