Brianza, misterioso “cecchino” tiene sotto scacco intero condominio

Tutto è cominciato nel giugno del 2023, quando un antennista chiamato dagli inquilini dopo che negli appartamenti era sparito il segnale della televisione ha raccontato che la parabola sul tetto del condominio era stata crivellata da colpi. Altri fori erano presenti nelle grondaie e sui bordi in metallo del terrazzo. I colpi non sembrerebbero provenire dal basso, ma il lato del palazzo preso di mira dà sulla statale e sul comune di Bovisio

Da oltre un anno i residenti del civico 51 di via Sant'Aquilino, a Varedo (in provincia di Monza), vivono una situazione surreale. Si sentono nel mirino, braccati da un misterioso cecchino che pare divertirsi a sparare contro la loro palazzina. Il tiratore agisce nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 17.30, colpendo il tetto e i piani più alti del condominio e lasciando fori in cornicioni, grondaie e antenne paraboliche ma non mancano i casi in cui i colpi finiscono all’interno degli appartamenti, mettendo a rischio la sicurezza di chi ci vive. Gli ultimi spari risalgono agli scorsi venerdì 27 e sabato 28 dicembre. Gli inquilini dello stabile hanno sporto denuncia ai Carabinieri della compagnia di Desio che non sono ancora riusciti a individuare il responsabile.