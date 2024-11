Quasi 5 milioni di italiani sono armati: i dati inediti

In proporzione, i nuovi dati raccolti da Sky TG24 indicano che un italiano adulto su dieci è legittimo proprietario di un'arma. Estendendo la valutazione alle famiglie, è possibile che in una su cinque ci sia un'arma, senza contare poi quelle detenute illegalmente, non incluse nei conteggi ufficiali.

Precedentemente, l'unico dato pubblico disponibile riguardava le licenze di porto d'armi, che consentono di acquistare e usare pistole e fucili in determinate condizioni, come per esempio per la caccia o per praticare tiro al poligono. Nel 2022, le licenze valide non superavano 1,2 milioni, molte meno ai 4,7 milioni proprietari di armi. Perché tale differenza?

Come si può comprare un'arma in Italia

Per acquistare un'arma in Italia, vi sono due opzioni. In primo luogo, è possibile richiedere il nulla osta per l'acquisto di un'arma presso la questura. Un'autorizzazione che non consente di portarla fuori casa o di usarla, ma solo di possederla. Questo requisito si ottiene con un certificato medico che attesti l'idoneità psico-fisica e la capacità di maneggiare le armi, escludendo coloro con condanne per reati violenti. Ciò detto, il numero di nulla osta erogati nel 2023 è stato di soli 5.284, segno che tale percorso è poco frequente.

La seconda opzione consiste nel conseguire una licenza di porto d'armi, per il cui ottenimento è richiesta documentazione analoga a quella del nulla osta. Ne esistono di diverse tipi: per la caccia, per la difesa personale e per uso sportivo. Tra il 2013 e il 2023, le licenze sportive sono aumentate del 38%, mentre quelle per la caccia e la difesa personale sono calate considerevolmente. Spesso chi possiede la licenza sportiva non frequenta i poligoni di tiro, come dimostra il fatto che nel 2022, a fronte di mezzo milione di licenze sportive, gli iscritti alle federazioni di tiro erano cinque volte meno. Numeri che suggeriscono che la licenza sportiva sia un mezzo per detenere un'arma in casa a fini di difesa personale. Anche a porto d'armi scaduto.