Ucciso la notte di Capodanno a Provaglio di Iseo: fermato un 19enne

Le indagini

I Carabinieri avevano trovato non lontano dal corpo della vittima un coltello da cucina utilizzato per l'omicidio. "I primi accertamenti consentivano di appurare che l'omicidio era stato commesso al culmine di una lite sulle cui cause verranno condotti approfondimenti investigativi", fanno sapere gli inquirenti. La vittima avrebbe voluto entrare a una festa privata di alcuni ragazzi nella sala civica del paese e dopo essere stato 'rimbalzato' ha dato vita a una lite terminata nel sangue.

I fatti

Secondo il Giornale di Brescia, il 42enne era molto conosciuto in paese e la notte di Capodanno aveva cercato di introdursi in una festa che si teneva in una palestra affittata da un gruppo di giovani per l'occasione. La vittima, in stato di alterazione, aveva litigato con diverse persone e durante uno di questi screzi sarebbe stato colpito con un coltello in maniera fatale. I militari dell'Arma che indagano sull'omicidio stanno rintracciando tutti i presenti alla festa.