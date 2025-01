Rimini, accoltella in strada quattro persone: ucciso da un carabiniere

Indagini in corso

Non è chiaro perché il cittadino egiziano abbia iniziato a colpire, armato di coltello, tra le persone che si trovavano in strada in per festeggiare il Capodanno. A quanto si è appreso, all'arrivo della pattuglia dei Carabinieri, intervenuti sul posto per fare fronte alla situazione e cercare di fermare l'uomo, uno dei militari avrebbe esploso un colpo di avvertimento in aria. Poi, continuando il nordafricano ad avvicinarsi verso di lui in maniera minacciosa e brandendo il coltello, sarebbe stato esploso il colpo fatale. Le persone aggredite sono state soccorse dai sanitari del 118. Tre dei feriti sono stati portati all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, un altro all'ospedale 'Infermi' di Rimini. Nessuno risulta in pericolo di vita. Sul posto anche il magistrato di turno.