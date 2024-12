Supermercati, quali sono aperti il 31 dicembre e l'1 gennaio

Introduzione

Secondo quanto riferito dal Codacons, le feste ancora in corso stanno portando a una spesa di oltre 25 miliardi di euro tra regali, acquisti alimentari, pranzi, cene al ristorante e viaggi. L’associazione, poco prima di Natale, aveva parlato di 992 euro in media per ogni famiglia.

Ora che il 25 dicembre è passato, restano due appuntamenti classici: il 31 dicembre e il primo gennaio. Alcuni supermercati restano aperti entrambi i giorni (ma sono la minoranza) altri solo il 31 dicembre, altri ancora lasciano decidere ai singoli punti vendita. Di seguito qualche informazione in più sulle principali catene inserite nella grande distribuzione organizzata, la gdo