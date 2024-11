I supermercati Esselunga cambiano orario anche per motivi di sicurezza

I motivi del cambio di orario

Dal lunedì al sabato quindi i supermercati Esselunga a Milano saranno aperti dalle 7.30 alle 21, mentre rimane invariato l’orario della domenica (dalle 8 alle 20). L’unico punto vendita che continuerà a rimanere attivo fino alle 22 è quello che si trova dentro il centro commerciale "Merlata Bloom". "Come organizzazioni sindacali - dice Alessio Di Labio, della segreteria nazionale Filcams, citato da Il Corriere della Sera - avevamo chiesto l’anticipo della chiusura su diversi punti vendita, 16 in totale, sia per una questione di sicurezza legata a episodi di furti in alcuni di questi punti, sia per dare un beneficio dei lavoratori in termini di durata dei turni". E l'azienda, riporta il quotidiano, spiega che si tratta di "una scelta organizzativa e per andare incontro alle esigenze dei dipendenti".