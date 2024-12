Meteo, dopo Capodanno ondata di freddo. Ecco le previsioni

Ancora per qualche giorno il clima rimarrà stabile, mite e soleggiato. Dal fine settimana però, un'ondata di gelo artico invaderà l'Italia da Nord a Sud, provocando un calo drastico delle temperature che sarà protagonista per le prossime settimane. Si prevede una Befana da brividi

In Italia l’anticiclone delle Azzorre continua ad essere il protagonista di giornate miti e soleggiate. Per l’ultimo giorno dell’anno quindi, il tempo rimarrà stabile e soleggiato nelle ore centrali del giorno, nonostante la presenza di cieli più nuvolosi a causa di nubi basse su Liguria e Toscana. La situazione potrebbe cambiare dopo Capodanno. Una nuova ondata di tempo instabile interesserà la vita degli italiani a partire dalla serata di giovedì 2 e la giornata di venerdì 3 gennaio, proseguendo fino all'Epifania. Si tratta dell'alta pressione, che perderà energia lasciando spazio al transito di un fronte perturbato di origine nord-atlantica. Questo porterà un veloce peggioramento su alcune zone del Nord, specie tra Liguria ed Emilia Romagna, per poi scivolare rapidamente entro la sera di venerdì 3 verso le regioni del Sud.