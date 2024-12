Morto Amleto De Silva, autore e vignettista italiano

Lifestyle

I 30 migliori fumetti del 2024

Graphic novel, serie, manga, comics. L'anno che sta per terminare è stato ricco di bellissimi fumetti, tanto che sceglierne 30 non è stato affatto semplice. Piccolo avvertimento: è una lista, non una classifica a cura di Gabriele Lippi

Ballata per Sophie, di Filipe Melo e Juan Cavia, Tunué. Sophie, giovane stagista di un giornale, si reca a casa del celebre pianista Julien Dubois, ormai anziano, per intervistarlo. Lui la respinge, lei non si arrende, alla fine ottiene ciò che vuole: una conversazione schietta e sincera che la porterà a scoprire molto della vita di una stella della musica e di quella di lei stessa. Emozionante, commovente, ricco di colpi di scena. E splendidamente disegnato

Viaggio in Italia, di Pietro Scarnera, Coconino Press. Nel XIX secolo, l’Italia divenne meta di pellegrinaggio di grandi artisti, scrittori e pensatori, che tra le città e le campagne del nostro Paese trovarono l’ambiente ideale per riposarsi e lasciarsi ispirare. Pietro Scarnera fa rivivere gli splendidi diari e resoconti di viaggio di Goethe (da cui mutua anche il titolo), Percy e Mary Shelly, Lord Byron, Stendhal… inserendo i propri ricordi “italiani” tra le loro parole, con estremo garbo e grande rispetto. Un’opera a fumetti che non può lasciare indifferenti