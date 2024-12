Bergamo, uomo ucciso a colpi di pistola dopo lite in una ditta

Un litigio finito in tragedia quello avvenuto questo pomeriggio nel Bergamasco. Un uomo di 42 anni è stato ucciso con un colpo di pistola all'interno del cortile di un capannone a Pontirolo Nuovo, in località Fornasotto. L'allarme è scattato intorno alle 14,40, quando la vittima ferita ha cercato di allontanarsi dal cortile per poi crollare a terra lungo la statale 525. Stando alle ricostruzioni, poco prima avrebbe litigato con altre persone, almeno almeno 6 o 7 secondo alcuni testimoni, nel cortile di un’azienda che si occupa di compravendita di auto. Sul posto sono giunti l'automedica e l'ambulanza ma per il 42enne non c'è stato nulla da fare. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Treviglio.