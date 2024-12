Introduzione

Venti forti su gran parte dell'Italia e una diminuzione delle temperatura, con precipitazioni nevose a quote basse soprattutto al Centro-Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata oggi un'allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali o rischio idrogeologico per dieci regioni: Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.