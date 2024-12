Meteo, le previsioni per Natale 2024: arrivano aria fredda e neve

Introduzione

Le vacanze di Natale quest’anno non saranno sempre all’insegna del bel tempo, almeno secondo le previsioni meteo fino ad ora disponibili. In particolare, per la Vigilia, Natale e Santo Stefan l'Italia sarà divisa tra anticiclone, vento e bufere di neve. Una particolare configurazione atmosferica a livello europeo vedrà contrapposte, da una parte, una vasta area di alta pressione e dall'altra gelide correnti in discesa direttamente dal Polo Nord richiamate dal passaggio di un profondo ciclone, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it.



Da Ovest avanzerà l'alta pressione, espandendosi su buona parte del bacino dell'Europa centro-occidentale, inglobando parte dell'Italia. Tempo stabile e soleggiato, dunque, al Nord e sul versante tirrenico. Da valutare, invece, la possibilità della formazione di nebbie specie sulla Pianura Padana e nelle valli interne del Centro durante le ore notturne. Tuttavia, il versante orientale dell'Italia rimarrà scoperto e questo favorirà l'arrivo di aria molto fredda in discesa dall'Europa nordorientale. L'irruzione di queste correnti provocherà non solo un repentino abbassamento delle temperature, ma anche precipitazioni sul versante adriatico e sulla Sicilia, con neve fino a quote collinari. Ecco le previsioni nel dettaglio