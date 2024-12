Il Castello delle Cerimonie sarà trasformato o demolito

Il destino del Grand Hotel La Sonrisa, noto come “Il Castello delle Cerimonie” grazie al celebre programma televisivo, è nelle mani del Comune di Sant'Antonio Abate. La struttura, confiscata definitivamente per lottizzazione abusiva, potrebbe essere trasformata o demolita. La sindaca Ilaria Abagnale ha spiegato che la delibera approvata prende atto della sentenza della Corte di Cassazione del 15 febbraio 2024, le cui motivazioni sono state rese pubbliche il 14 ottobre scorso. La decisione incarica il settore tecnico di elaborare uno studio dettagliato, eventualmente con il supporto di esperti esterni, per pianificare una trasformazione urbanistica dell’area o, in alternativa, procedere con la demolizione degli edifici esistenti.