Castello delle Cerimonie, ipotesi nuova location per famiglia Polese

Il futuro del Castello delle Cerimonie è ancora del tutto incerto. Il Grand Hotel La Sonrisa, la celebre struttura che ospita il noto programma televisivo, dovrà chiudere i battenti entro dicembre 2024, ma l'ultima parola potrebbe non essere ancora stata scritta. Mentre le richieste di prenotazione per la struttura continuano ad arrivare, la famiglia Polese starebbe già valutando l'ipotesi di trasferire tutto in una nuova location, mantenendo il brand e il marchio registrato.

Il Grand Hotel La Sonrisa

Come si legge sul sito internet della Sonrisa, le prenotazioni per il locale sarebbero aperte fino alla fine di aprile 2025, nonostante l'amministrazione guidata dal sindaco Ilaria Abagnale ha riferito che la chiusura dell'hotel è fissata a dicembre e che le procedure per la revoca delle licenze per la cessazione dell'attività alberghiera sono state avviate. Secondo le norme attuali, l'hotel non solo non potrà essere utilizzato per scopi alberghieri, ma dovrà anche essere abbattuto. L'unico modo per mantenerlo sarebbe l'interesse pubblico: in tal caso, potrebbe essere sfruttato per accogliere uffici comunali.



L'alternativa della famiglia Polese

In caso di chiusura de La Sonrisa, terminerebbe anche il programma “Il Castello delle Cerimonie”. Per questo, i Polese si sarebbero già attivati per elaborare un piano di riserva, nel caso in cui la cessazione dell'attività fosse confermata ufficialmente. Registrato nel 1999, il marchio "La Sonrisa" resta di proprietà dei Polese, che starebbero pensando di trasferirsi altrove per continuare sia con l'attività ricettiva sia con lo show televisivo.