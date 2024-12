Introduzione

Nel primo weekend di entrata in vigore della riforma, i Comuni hanno applicato con modalità differenti le nuove regole, tra cui l’annunciata stretta sui monopattini elettrici. A Milano, Firenze e Napoli sono fioccate le prime sanzioni per mancanza del casco obbligatorio, mentre a Roma le forze dell’ordine attendono i decreti attuativi.

Intanto il ministero dei Trasporti, in una nota, fa sapere che "è al vaglio una circolare che chiarisce la questione relativa ai pazienti che assumono farmaci, anche con derivati dei cannabinoidi. Non vi è nessun divieto assoluto di guida per tali pazienti".