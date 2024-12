Introduzione

Un fronte perturbato interesserà prima le Isole maggiori per poi risalire verso l'Italia nella giornata di oggi, 13 dicembre (Santa Lucia). Dunque sarà un venerdì a tratti perturbato con piogge e temporali che proseguiranno poi nel fine settimana quando iarriverà un nuovo impulso di aria fredda proveniente dal Mare del Nord. Rischio di locali e deboli gelate al Nord, anche in pianura.

Per il bel tempo bisognerà attendere lunedì, con l'espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Italia con condizioni stabili, asciutte e più soleggiate in tutto il Paese. Le temperature aumenteranno, anche in montagna