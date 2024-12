Essere sostenibili mantenendo competitività e crescita. Lo conferma il Gruppo Vitali, società leader e specializzata in sviluppo immobiliare, infrastrutture, demolizioni, produzione materiali, che ha presentato il secondo Bilancio di Sostenibilità, le performance e gli obiettivi in ambito di sostenibilità aziendale. Un report che fa riferimento al 2023 e conferma l’impegno del gruppo a rispettare e raggiungere gli obblighi formativi previsti dalla Direttiva sul Reporting di Sostenibilità

Essere sostenibili senza trascurare competitività e crescita: è questo l'obiettivo del Gruppo Vitali, società leader e specializzata in sviluppo immobiliare, infrastrutture, demolizioni e produzione materiali, che ha presentato il suo secondo bilancio di sostenibilità, riferito all'anno 2023. Il documento, che dal 2026 sarà obbligatorio per tutte le aziende, conferma l'impegno del gruppo a rispettare e raggiungere i futuri obblighi previsti dalla direttiva sul reporting di sostenibilità, come sottolinea Massimo Vitali, presidente Vitali Spa: "Arriviamo da un 2023 molto importante, con una serie di traguardi prestigiosi come la Bergamo-Treviglio e attività a livello nazionale come l'aeroporto militare di Sigonella e l'inizio di nuove rigenerazioni a Bergamo, come quella del centro servizi. In quello stesso anno, abbiamo deciso di cambiare lo statuto aziendale e nel luglio 2024 siamo diventati Società Benefit. Il bilancio che presentiamo oggi è una storia dei traguardi raggiunti e che riguardano anche le persone, un consumo dell'energia e delle materie prime in modo consapevole e dei successi realizzati".

Sviluppo responsabile, meno infortuni e mezzi meno inquinanti

Sin dalla sua fondazione nel 1989, Vitali Spa mette al centro di tutte le attività del gruppo lo sviluppo responsabile, obiettivo che si unisce al rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro, tema molto importante, anche alla luce dei fatti di cronaca. Proprio su questo si concentra Massimo Vitali: "Sono stati fatti molti passi in avanti. Il tasso di infortuni si è ridotto dall'11,7% all'8,3%, c'è più prevenzione. E uno dei parametri più attenti è proprio quello che riguarda gli infortuni sul lavoro. Il nostro è uno dei settori più rischiosi. Il team sicurezza, però, ha sviluppato tante attività specifiche per la prevenzione e, ogni anno, presentiamo indicatori sempre più in miglioramento".

Un importante obiettivo descritto nel Report 2023 del Gruppo Vitali è continuare ad investire su sicurezza e salute. Impegno che si concentra anche sulla valorizzazione del territorio in cui si opera, attraverso l’assunzione di personale locale e acquistando da fornitori locali. Fondamentale, in questo ambito, il ruolo dell'Academy, dove le persone vengono formate: un contesto importante per una realtà che, ad oggi, conta 135 dipendenti, di cui 66 operai e 69 impiegati ed un aumento di oltre il 30% di assunzione di donne.