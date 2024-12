Torre del Greco, picchia compagna: la suocera lo incastra con un video

Ennesimo episodio di violenza domestica, questa volta risolto con l’aiuto della madre della vittima. La vicenda si sviluppa a Torre del Greco, in provincia di Napoli dove un uomo di 27 anni, marittimo, utilizza violenza sulla propria compagna da tempo. L’uomo, al ritorno dalle trasferte per lavoro, accusa spesso la donna di tradimento. Le liti tra i due culminano in atti di violenza, anche davanti agli occhi del loro bambino di tre anni. Ma di fronte all'ultima aggressione in ordine di tempo, la suocera del 27enne, con l’utilizzo del cellulare, riprende le violenze mentre le urla della donna costringono i vicini di casa a chiamare il 112. I carabinieri, intervenuti sul posto, arrestano così l’uomo.

Maltrattamenti in famiglia

La relazione tra i due andava avanti da otto anni. Dopo la nascita del bimbo, i due avevano deciso di andare a vivere insieme proprio nell'abitazione della madre di lei. Da diverso tempo però il rapporto della coppia aveva preso una deriva preoccupante, a causa degli scatti d'ira dell'uomo. Lui, anche in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, imponeva alla compagna di 25 anni di non incontrare nemmeno le amiche, imponendo il suo volere con schiaffi e percosse in varie circostanze, senza che né la giovane né sua madre sporgessero però denuncia. Almeno fino alla più recente sfuriata, nella quale l’uomo al rientro dall'ultima trasferta di lavoro ha aggredito ancora la compagna, oltre che la suocera stessa. La vittima, impaurita, grida mentre la madre filma tutto, in preda al panico. Proprio grazie a quel video, poi mostrato ai carabinieri, l'aggressore finisce in carcere per maltrattamenti in famiglia.