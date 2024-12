Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Ergastolo per Filippo Turetta. La Corte d’Assise di Venezia si è pronunciata nei confronti del 22enne di Torreglia accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre 2023 a Fossò. Le parole di Gino Cecchettin, padre della vittima, dopo la condanna: "La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società”.

Tra le notizie della settimana, il malore di Edoardo Bove, che al 17' minuto di gioco della partita Fiorentina-Inter si è accasciato al suolo. Il calciatore viola è uscito dalla terapia intensiva.

A Bologna blitz della Digos nei confronti di 12 persone che formavano un gruppo suprematista e neonazista e che stava meditando un attentato nei confronti di un’importante figura politica in Italia. Daniele Trevisani, Andrea Ziosi e Salvatore Nicotra, i tre principali indagati, finiti in carcere insieme ad altre nove persone. Il gruppo, secondo gli investigatori, costituiva una sorta di “'cellula organizzata”, già in fase operativa e capace di realizzare anche atti eversivi.

Intanto, da una parte Papa Francesco si pronuncia sulla durata di un’omelia efficiente, “altrimenti si perde l’attenzione”; dall’altra un celebre personaggio tv, famoso nell’ambito della danza, ha subìto un furto nella sua casa romana. "Vi lascio solo immaginare la devastazione che c'è ovunque", ha scritto su Instagram condividendo alcune immagini della sua abitazione dopo il colpo. "Questa è forse la violenza più brutta che io abbia mai subito", ha aggiunto.

Nel frattempo l'Italia si prepara ad ospitare, dal 2025 al 2027, la fase finale di un importante evento sportivo.

Notizie dall’estero. Dopo la caduta del governo Barnier, la Francia è nel caos. In un altro paese, invece, dichiarata la legge marziale d'emergenza, misura necessaria per proteggere il Paese dalle "forze comuniste", ma il Parlamento ha approvato all'unanimità lo stop, con l'Assemblea nazionale che, in sessione plenaria, ha votato una risoluzione che ne chiede l'abolizione.

In Germania polemiche per il festival ‘Klaasohm’ dell’isola di Borkum, basato sull’utilizzo della violenza. Tutt'altra atmosfera al Rockefeller Center di New York, dove è stato acceso il tradizionale albero di Natale. Illuminato fino a metà gennaio, le sue luci saranno accese ogni giorno dalle 5 della mattina a mezzanotte.

E ancora, l’elezione del nuovo presidente americano ha influito sul bitcoin. Una delle più popolari e scambiate criptovalute al mondo ha raggiunto il valore più alto della sua storia. Nell’ultimo mese, dopo le elezioni negli Stati Uniti vinte da Donald Trump, il prezzo del bitcoin è cresciuto di circa il 50 per cento; dall’inizio dell’anno del 142 per cento.

Infine, Spotify ha annunciato la Spotify Wrapped, la classifica degli artisti più ascoltati nel corso del 2024 sulla piattaforma di streaming.

