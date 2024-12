Uccise a coltellate l'infermiera Rossella Nappini, ex compagno condannato all'ergastolo

Adil Harrati, 46 anni, è stato condannato all'ergastolo dai giudici della prima corte di assise di Roma per il femminicidio avvennuto il 4 settembre del 2023 nell'androne di uno stabile nel quartiere Trionfale. L'uomo non accettava la fine della relazione con l'infermiera romana

Uccise la ex compagna, l'infermiera Rossella Nappini, con una serie di coltellate perché non accettava la fine della relazione. Per questo Adil Harrati, 46 anni di origine marocchina, è stato condannato all'ergastolo dai giudici della prima corte di assise di Roma. Il femminicidio avvenne il 4 settembre del 2023 nell'androne di uno stabile nel quartiere Trionfale. All'imputato è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà ma non quella della premeditazione.