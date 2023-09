Infermiera uccisa a Roma, fermato un ex compagno della donna

C'è un fermato per l'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera di 52 anni uccisa ieri con oltre 20 coltellate nell'androne di un palazzo in zona Trionfale, a Roma. Si tratta di un ex compagno della donna, un 45enne originario del Marocco. L’uomo fermato, in passato ha avuto una relazione con la vittima. A bloccarlo nel corso della notte, non lontano dal luogo dell'omicidio, sono stati i poliziotti della Squadra mobile di Roma. Il sospetto omicida è stato trasferito nel carcere romano di Regina Coeli. Nei suoi confronti è stato applicato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto per l'accusa di omicidio volontario. Ieri diverse persone erano state ascoltate in questura.