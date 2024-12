Festival Sanremo, Tar Liguria: illegittimo affidamento diretto a Rai

La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha dichiarato illegittimo l'affidamento diretto alla Rai da parte del Comune di Sanremo dell'organizzazione del Festival di Sanremo per gli anni 2024/2025. I giudici hanno deciso che il Comune di Sanremo, fatta salva la prossima edizione, dovrà bandire l'affidamento del festival con una gara aperta agli operatori del settore. Il ricorso era stato proposto dalla JE, una società di produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere musicale. La Rai da parte sua replica che "l'organizzazione del festival resta nella nostra titolarità. Nessun rischio che possa essere affidata a terzi". Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, parla di "sentenza inaspettata, articolata e complessa”.

La contestazione

La contestazione verteva sull’associazione tra il marchio "Festival di Sanremo", di proprietà del Comune, e il format gestito dalla Rai. Secondo i giudici, il marchio non è inscindibile dal format, e l’organizzazione dell’evento potrebbe essere messa a gara per garantire maggiore qualità e trasparenza. Nel dettaglio, il Tar ha respinto alcune argomentazioni avanzate dalla Rai. In particolare, ha escluso che il rapporto tra il Comune e la Rai possa configurare una comunione di diritti reali sul format, sottolineando come il marchio e il format siano distinti e autonomi. Il corrispettivo che la Rai versa al Comune, infatti, è legato al diritto di utilizzo del marchio e non allo sfruttamento economico del format, di esclusiva titolarità della Rai.