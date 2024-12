Neonati morti, dissequestrata la casa di Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha ritenuto che non vi siano più le esigenze per mantenere sotto sequestro la casa di Chiara Petrolini, la 21enne accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere per avere ucciso e sepolto due neonati. Nelle scorse ore i carabinieri sono andati a togliere i sigilli all'abitazione - disabitata da mesi - dove Chiara viveva con la famiglia, a Traversetolo, al numero 18 di via Baietta. Nei giorni scorsi il padre della 21enne si era recato sul posto assieme ad alcuni agenti delle forze dell'ordine per rimuovere fiocchi, fiori e santini lasciati dai tanti cittadini che, dallo scorso agosto ad oggi, hanno sentito l'esigenza di portare un simbolo nei pressi del giardino in cui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Chiara avrebbe seppellito i due neonati.