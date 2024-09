Parma, resti di un neonato trovati in un giardino a Traversetolo

Si tratta dello stesso cortile in cui, lo scorso 9 agosto, era stato rinvenuto un altro neonato che, secondo i risultati dell'autopsia, sarebbe morto subito dopo il parto. Sulla vicenda indagano nel massimo riserbo i carabinieri, coordinati dalla Procura di Parma e dalla pm Francesca Arienti. Sono stati disposti accertamenti ed esami del dna sui resti del piccolo

Una scoperta raccapricciante quella avvenuta a Vignale, una frazione di Traversetolo in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i resti di un neonato all'interno di un giardino. Si tratta dello stesso cortile in cui, lo scorso 9 agosto, era stato rinvenuto un altro neonato. Ora, sui resti del piccolo sono stati disposti accertamenti ed esami del dna. Sulla vicenda indagano nel massimo riserbo i carabinieri, coordinati dalla Procura di Parma e dalla pm Francesca Arienti.

Le indagini

Secondo quanto si apprende, i resti del neonato appena rinvenuti sarebbero relativi a un decesso molto più indietro del tempo rispetto al primo caso emerso. Per quanto riguarda invece il neonato rinvenuto il 9 agosto, gli esiti preliminari dell'autopsia hanno chiarito che si trattava di un maschio, deceduto subito dopo il parto per cause da individuare. La madre sarebbe una donna di 22 anni originaria del luogo, mentre il padre sarebbe coetaneo della ragazza.