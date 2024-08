Parma, neonato trovato morto in una villa: si esamina il Dna

Proseguono a 360 gradi le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Parma, sul caso del neonato trovato morto ieri in un giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Verrà utilizzato anche il Dna per cercare di risalire all'identità del neonato e di chi lo ha partorito. La procura di Parma, coordinata da Alfonso D'Avino, si affiderà ai Ris dei Carabinieri per il test genetico. Il corpo del bambino di pochi giorni di vita è stato trovato, in un sacchetto, dal proprietario della casa che ha immediatamente avvisato i carabinieri.

Disposta l’autopsia



Intanto è stata disposta anche l'autopsia, affidata alla responsabile dell'istituto di Medicina Legale di Parma e ad un fetologo. Le principali risposte che si attendono da questo esame riguardano modalità, cause ed epoca della morte, oltre all'età della piccola vittima. Per il resto, le indagini dei carabinieri si stanno dirigendo in tutte le direzioni. Si stanno passando al setaccio i vari ospedali per identificare le donne che in queste settimane fossero in attesa di parto. E si stanno cercando anche testimoni per provare a capire chi ha abbandonato il corpo nel giardino di una villetta, il cui accesso, peraltro, non è diretto, ma protetto da alcune recinzioni. La procura parmigiana ha invitato “chi fosse in possesso di elementi utili ad agevolare le ricerche” a “rivolgersi ai Carabinieri delegati per le indagini".



Proprietario della villetta in stato di shock



Il proprietario della villetta, che ieri mattina ha chiamato i carabinieri dopo aver visto il piccolo corpo nel proprio giardino, è ancora in stato di shock. "Quando lo abbiamo visto non volevamo credere ai nostri occhi, abbiamo chiamato subito il 118, ma purtroppo è stato tutto inutile. Lo abbiamo visto in una parte del giardino che si trova fra la nostra casa e quella dei vicini, che sono in ferie. Noi siamo passati di lì nella serata di giovedì e poi nessuno ha più percorso quel vialetto”, ha riferito alla Gazzetta di Parma.



